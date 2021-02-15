بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح متى يجب على الزوج إحضار خادمة لزوجته

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم قيام المرأة بخدمة زوجها من مأكل وغسل وتنظيف وغيرها من الأشياء، مشيرًا إلى وجود خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.

وقال الخثلان، عبر تويتر، إن الأرجح في هذه المسألة هو النظر إلى العرف، فإذا كانت المرأة تقوم بالخدمة في بيت أهلها وليس أهلها ممن يُخدم، فيجب أن تقوم بذلك في بيت زوجها، وإذا كانت لا تقوم بالخدمة في بيت أهلها ويقوم على خدمتها آخرون، فليست ملزمة بذلك في بيت زوجها، وقال الفقهاء إنه يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم.

وأضاف الشيخ الخثلان أن عرف البلد هو المرجع، فإذا كان العرف أن المرأة تقوم بمهام الطبخ والغسل وتنظيف المنزل لزوجها، فيجب عليها فعل ذلك في بيت زوجها.

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