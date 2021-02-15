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أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في القصيم

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الرياض - محمد عبدالله - منذ بدء العمل فيها

قدّمت مراكز (تأكد) في القصيم خدماتها لـ 200279 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن .

وخصصت «الصحة» مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس () من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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