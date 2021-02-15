«الصخري» يتوقع موعد خروج الثعابين والعقارب في معظم مناطق المملكة

حذر المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الإثنين، من احتمال كثرة خروج الثعابين والعقارب هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا في معظم مناطق المملكة؛ منوها بضرورة توخي الحذر خصوصا من أصحاب ورعاة المواشي والمزارع.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «هذه الأيام ومع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا في معظم مناطق المملكة؛ فإنه سيكثر خروج الثعابين والعقارب؛ لذا لا بد من توخي الحذر خصوصا من أصحاب ورعاة المواشي وكذلك المزارع ورواد المخيمات ومحبي الفياض والربيع وهواة لقط الكمأ (الفقع)..انتبهوا لأطفالكم حفظ الله الجميع من كل مكروه».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم، ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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