السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستعرض منحنى الجائحة في المنطقة ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا



سكاكا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالمنطقة، عبر الاتصال المرئي اليوم، الاجتماع الرابع عشر للجنة الطوارئ التي تضم ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

واستمع سموه لخطط وجهود الجهات الأمنية والخدمية في تنفيذ وتطبيق ما صدر من تعليمات بشأن مكافحة جائحة

كما تم الاطلاع على الجولات الرقابية لكل جهة ونسبة المخالفات التي تم رصدها.

وثمّن سمو الأمير فيصل بن نواف للجميع ما يقومون به من جهود ومنسوبيهم في سبيل التصدي لهذه الجائحة من أجل حماية الأرواح والأبدان، مؤكداً مواصلة الجهود خلال المرحلة الحالية.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.

//انتهى//

12:27ت م

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سكاكا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالمنطقة، عبر الاتصال المرئي اليوم، الاجتماع الرابع عشر للجنة الطوارئ التي تضم ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.واستمع سموه لخطط وجهود الجهات الأمنية والخدمية في تنفيذ وتطبيق ما صدر من تعليمات بشأن مكافحة جائحة كورونا ، واستعراض منحنى الجائحة في المنطقة من خلال معرفة عدد الإصابات ومدى التزام المنشآت والمواطنين بالإجراءات الاحترازية وقيام الفرق والجمعيات التطوعية بجهود التوعية والرقابة؛ جنباً إلى جنب مع الجهات الخدمية وفي المساجد والجوامع والأماكن العامة.كما تم الاطلاع على الجولات الرقابية لكل جهة ونسبة المخالفات التي تم رصدها.وثمّن سمو الأمير فيصل بن نواف للجميع ما يقومون به من جهود ومنسوبيهم في سبيل التصدي لهذه الجائحة من أجل حماية الأرواح والأبدان، مؤكداً مواصلة الجهود خلال المرحلة الحالية.حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.//انتهى//12:27ت م0059

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