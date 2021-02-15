السعودية اليوم / "واس" ترصد أعمال التعقيم والتنظيف في أرجاء المسجد النبوي



المدينة المنورة 03 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021م واس

تنفّذ على مدار الساعة أعمال التعقيم والتنظيف اليدوي والآلي في المسجد النبوي وسطحه والساحات, والروضة الشريفة, تعزيزاً للإجراءات والتدابير الاحترازية والتوعوية المتعلقة بوقاية المصلين والمجتمع - بمشيئة الله - من فيروس

ورصدت "واس" جانباً من جهود العناية اليومية التي تبذل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, بمتابعة وإشراف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, حيث يستخدم العاملون أجهزة تعقيم يدوية متطورة لتعقيم وتنظيف السجاد والأرضيات والأرفف بصفة مستمرة, بمواد صديقة للبيئة, إضافة إلى عربات مخصصة لتنظيف وتعقيم الساحات قبل وبعد الصلوات, فيما تستخدم أجهزة تقنية حديثة لقياس درجة حرارة قاصدي المسجد, وتطبيق كافة معايير السلامة المتعلقة بتحقيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة, أثناء دخول وخروج المصلين.

// انتهى //

12:14ت م

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المدينة المنورة 03 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021م واستنفّذ على مدار الساعة أعمال التعقيم والتنظيف اليدوي والآلي في المسجد النبوي وسطحه والساحات, والروضة الشريفة, تعزيزاً للإجراءات والتدابير الاحترازية والتوعوية المتعلقة بوقاية المصلين والمجتمع - بمشيئة الله - من فيروس كورونا كوفيد 19.ورصدت "واس" جانباً من جهود العناية اليومية التي تبذل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, بمتابعة وإشراف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, حيث يستخدم العاملون أجهزة تعقيم يدوية متطورة لتعقيم وتنظيف السجاد والأرضيات والأرفف بصفة مستمرة, بمواد صديقة للبيئة, إضافة إلى عربات مخصصة لتنظيف وتعقيم الساحات قبل وبعد الصلوات, فيما تستخدم أجهزة تقنية حديثة لقياس درجة حرارة قاصدي المسجد, وتطبيق كافة معايير السلامة المتعلقة بتحقيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة, أثناء دخول وخروج المصلين.// انتهى //12:14ت م0057

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