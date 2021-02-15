السعودية اليوم / 137592 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان



مسقط 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 20 حالة، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 128 حالة، والمنومين في العناية المركزة 41 حالة.

// انتهى //

12:12ت م

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مسقط 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 137592 إصابة، والوفيات 1543، بنسبة 12ر1 في المئة، والمتعافين 129291، لتصل نسبة الشفاء إلى 94 في المئة.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 20 حالة، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 128 حالة، والمنومين في العناية المركزة 41 حالة.// انتهى //12:12ت م0056

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