السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة القصيم تقدم خدماتها في موقعين



بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ضمن مبادرة " نأتي إليك"، خدماتها للرجال في موقعين في مدينة بريدة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها في مركز التأهيل الشامل, فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء المقبل في مستشفى الصحة النفسية, وذلك لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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12:06ت م

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