السعودية اليوم / تجارة رفحاء تنفذ 155 جولة رقابية وتحرر 63 مخالفة وتباشر 78 بلاغًا خلال 15 يوماً



رفحاء 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال الـ 15يوماً الماضية، 155 جولة رقابية على المنشآت التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية,والتزامها بأنظمة حماية المستهلك.

وبين مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي أنه جرى خلال الجولات تسجيل 61 مخالفة وإغلاق منشأتين لمخالفاتهما للإجراءات الاحترازية ؛كما تمت مباشرة 78 بلاغاً تم تغطيتها جميعاً، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم على الرقم 1900.

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12:02ت م

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