السعودية اليوم / روسيا تسجّل 14207 إصابات جديدة بكورونا



موسكو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14207 إصابات جديدة بفيروس

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 4086090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 80520 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 13935 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 3607036 حالة.

// انتهى //

12:00ت م

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موسكو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و394 وفاة.وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 4086090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 80520 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 13935 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 3607036 حالة.// انتهى //12:00ت م0053

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