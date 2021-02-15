السعودية اليوم / وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقع مشروع الخطة الإستراتيجية العمرانية لمنطقة نجران



نجران 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

قامت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بوكيل الوزارة لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري أمس ، بتوقيع مشروع عقد إعداد الخطة الإستراتيجية العمرانية لمنطقة نجران ، بحضور أمين منطقه نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي ،واستشاري المشروع ، وذلك بمقر الأمانة.

وأوضحت أمانة منطقة نجران أن المشروع يهدف إلى وضع رؤية للمنطقة بناء على ميزاتها النسبية وفرصها الاقتصادية ، إضافةً إلى رفع مستوى البيئة العمرانية وجودة الحياة في المدينة وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

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