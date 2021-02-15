السعودية اليوم / 4948 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى ينبع النخل



المدينة المنورة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

قدم مستشفى ينبع النخل بمدينة ينبع خدماته لـ 4948 مستفيداً وذلك خلال العام 2020 م.

وأوضحت "صحة المدينة النورة" أن قسم الطوارئ استقبل 26.969 مراجعاً، وأجرى المختبر 426.828 فحصاً مخبرياً، مشيرة إلى أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 17 عملية جراحية عامة، فيما بلغ المنومين 138 مريضاً، وبلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 51 مراجعاً ،وعدد الولادات 32 ولادة، كما قام قسم الأشعة بعمل 1651 صورة أشعة.

وأضافت أن عدد المتبرعين بالدم وصل إلى 2243 متبرعاً، مبينةً أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 50 سريراً حيث يخدم أهالي ينبع النخل والهجر المجاورة .

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11:57ت م

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