السعودية اليوم / تنفيذ أكثر من 3 آلاف إجراء في وحدة قسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف



الطائف 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

قامت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعمل 3337 إجراء وذلك خلال العام 2020 م , تضمنت حالات إنقاذ الحياة وحالات طارئة وحالات منومة بأقسام التنويم .

وأوضحت صحةُ الطائف أنه بلغ عدد التصوير بالأشعة والموجات الصوتية 1338 إجراء كما بلغ عدد القساطر القلبية 614 قسطرة وأيضاً تم زراعة 29 منظما لضربات القلب وعدد 2صمامين للقلب إضافة إلى عمل 1336 إجراء في وحدة القسطرة القلبية.

كما أجرى مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال الشهر الأول من العام الحالي 2021م ، عدد 187 قسطرة قلبية إضافةً إلى عدد 52 قسطرة تشخيصية حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز 239 مستفيدا خلال هذه الفترة.

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11:55ت م

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