السعودية اليوم / إجراء "154" عملية جراحة عظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان



جيزان 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أجرى الفريق الطبي التابع لجراحات العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، 154 عملية جراحية مختلفة، وذلك خلال شهر يناير من العام الحالي 2021م.

وتنوعت العمليات الجراحية ما بين جراحات تقويم العظام وبلغ عددها 68 عملية وكذلك جراحات المفاصل وعددها 36 عملية وجراحات الركبة وعددها 4 حالات، كما تم إجراء 22 عملية أخرى.

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11:05ت م

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