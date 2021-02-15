ابنة أخت كامالا هاريس تخالف قواعد البيت الأبيض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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لا تزال ابنة أخت كامالا هاريس، أول سيدة تتقلد منصب نائب الرئيس الأمريكي، تخالف قواعد البيت الأبيض، حيث تستخدم اسم السيدة ذات المنصب الرفيع في عملها التجاري.

استغلال اسم كامالا هاريس

وتبيع مينا هاريس خطها من الملابس على موقع Social Goods على شبكة الإنترنت، ويأتي القميص بسعر 59 دولارًا بجوار مقولة مقتبسة من نائبة الرئيس وهي تقول: سيكون هناك من يحبطك ويؤكدون أنك خرجت عن مسارك، لكن لا تدع هذا يثقل كاهلك.

البيت الأبيض يتدخل

وقد أمر البيت الأبيض، مينا، 36 عامًا، بالتوقف عن الترويج لمنتجاتها باستخدام اسم كامالا هاريس وذلك بعد انتخابات 3 نوفمبر، وفي تلك المرحلة، كانت قد أطلقت بالفعل مجموعة من الملابس التي تتضمن اقتباس: أنا أتحدث، وهو التعبير الذي استخدمته هاريس في مناظرتها مع نائب الرئيس السابق مايك بنس.

وبالإضافة إلى خط الملابس، فإن مينا تبيع أيضًا سماعات رأس عليها اقتباس خالتها، بالإضافة إلى كتاب مصور للأطفال بسعر 18.99 دولارًا، وهو كذلك مستوحى من مايا شقيقة كامالا هاريس، وهو كتاب مصور مفعم بالتمكين عن شقيقتين تعملان مع مجتمعهما لإحداث التغيير، مستوحى من قصة حقيقية من طفولة خالتها، السناتور الأمريكي كامالا هاريس، والأم والمحامية والسياسية الخبيرة مايا هاريس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه في يوم الأحد، وبخ مسؤول في البيت الأبيض مينا في صحيفة لوس أنجلوس تايمز قائلاً: بعض الأشياء لا يمكن التراجع عنها، أن سلوكها بحاجة إلى التغيير.

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