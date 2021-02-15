تقرير يكشف ثغرات أمنية في تطبيق “كلوب هاوس” لصالح هذه الدولة

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كشف تقرير تقني، عن وجود ثغرات أمنية في تطبيق الدردشة الصوتية “كلوب هاوس”.

وأكد التقرير الذي أصدره مرصد جامعة ستانفورد للإنترنت، أن التطبيق يحتوي على عدد من العيوب الأمنية التي من شأنها أن تجعل بيانات المستخدمين عرضة للوصول إليها، وبالأخص من قبل الحكومة الصينية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة الصينية أجورا، قد قدمت بنية تحتية خلفية إلى “كلوب هاوس”، وأنه من المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى الصوت الخام للمستخدمين.

ومن جانبه، رد التطبيق على هذا التقرير، بالتأكيد على أنه سيتم بدء مراجعة لممارسات حماية البيانات.

Source akhbaar24.argaam

