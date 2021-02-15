سبب إيقاف دعم حساب المواطن عن المستفيدين

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أكد حساب المواطن، على أهمية إرفاق مستندات الاستقلالية في الوقت المحدد بالنسبة للمستفيدين المسجلين في البرنامج كمستقلين وليسوا تابعين لرب الأسرة.

وأوضح حساب المواطن أنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

Source slaati

