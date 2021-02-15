︎ :
.
كشف نظام العمل في المملكة، عن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة.
وتضمنت الآلية: أقل من سنتين لاتوجد مكافأة، من سنتين إلى 5 سنوات ثلث المكافأة عن كل سنة، من 5 سنوات إلى أقل من عشر سنوات ثلثي المكافأة عن كل سنة، من 10 سنوات فأكثر المكافأة كاملة عن كل سنة.
وكانت الموارد البشرية أوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.
وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حال الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.