الفنان خالد عبد الرحمن يرد على ما تدوول عن إحيائه حفل زفاف “فحل” على “منقية” (فيديو)

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رد الفنان خالد عبد الرحمن بسخرية على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إحيائه حفل زفاف “فحل” على “منقية”.

ونفى الفنان خالد عبد الرحمن الواقعة، معلقاً عليها “شرّ البلية ما يُضحك”، داعياً الجميع إلى تمييز الصح من الخطأ والمعقول من اللامعقول.

وأضاف أنه إذا كان الناشر غير سوي فيجب أن يكون المتصفح عاقلاً، لافتاً إلى أنه انزعج من التعليقات السلبية الموجهة له لإحياء هذا الحفل.

وطلب من الجميع التأكد من مصادر الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Source akhbaar24.argaam

