“الأرصاد”: تساقط الثلوج على 3 مناطق يومَي الأربعاء والخميس

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أكد المركز الوطني للأرصاد عن تهيؤ الفرصة لتساقط الثلوج يوم الأربعاء والخميس على ثلاث مناطق. وأوضح أمس (الأحد) أن تساقط الثلوج سيشمل طبرجل والقريات في منطقة الجوف، وعرعر وطريف وحزم والجلاميد بالحدود الشمالية، واللوز وعلقان والظهر والزيتة في منطقة تبوك. Source akhbaar24.argaam





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