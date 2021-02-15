تعرّف على الفرق بين عبارة “الوضع حذر” في تطبيقَي “توكلنا” و”تباعد”

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كشف تطبيق “توكلنا” الفرق بين عبارة “الوضع الحذر” التي يرسلها للمشتركين، وبين التي يرسلها تطبيق “تباعد”.
وأوضح أن خدمة الوضع الحذر في “توكلنا” تُشعر المشترك فوراً في حال اقترابه من مصاب أو مخالط ليبتعد عن المنطقة.
وأضاف أن العبارة عندما ترد في تطبيق “تباعد”، تشعر الشخص في حال مخالطته مصاباً خلال الأيام الـ14 الماضية من أجل عزل نفسه والفحص للتأكد من سلامته.
Source akhbaar24.argaam
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