اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

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أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين:

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وقال التحالف: إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. Source almowaten





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