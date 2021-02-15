تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة.. الإثنين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار وتكون سحب رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ورؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء» والجوف «دومة الجندل، القريات، سكاكا، طبرجل» والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية.

كما تؤثر الحالة المناخية السابقة على مناطق الرياض «الدوادمي، الزلفي، السليل، القويعية، المجمعة، المزاحمية، شقراء، عفيف، وادي الدواسر» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، رنية، تربة» وعسير «بيشة، تثليث».

فيما تشهد المدينة المنورة ومنطقة عسير «أبها، المجاردة، النماص، أحد رفيدة، الحرجة، تنومة، خمي مشيط، ظهران الجنوب» رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد.

وتشهد منطقة الباحة «العقيق، المخواة، الباحة، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، المندق» هبوب رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدن في مدى الرؤية، وكذلك «اضم، ميسان، الطائف، العرضيات» بمنطقة مكة المكرمة تشهد نفس الحالة.