لأول مرة في جازان.. نجاح علاج الغرغرينا في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

أعلنت صحة جازان عن البدء في إجراء الجراحات الهجينة بالقلب والشرايين الطرفية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان؛ حيث حقق الفريق الطبي لجراحة القلب والأوعية الدموية بالمستشفى نجاحًا طبيًا بارزًا حينما أجروا أولى العمليات لمريض حضر لعيادة جراحة الأوعية الدموية نظرًا لوجود قصور بالدورة الدموية بالأطراف السفلية مع غرغرينا وبعد إجراء التحاليل والفحوصات المتقدمة تبيّن حاجته لعملية قلب مفتوح لزراعة شرايين القلب التاجية كمرحلة أولى وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد.

وأضافت أن الفريق قام بإجراء المرحلة الثانية لعلاج شرايين الطرف السفلي بعد أن أظهرت فحوصات الأشعة بالصبغة وجود انسداد بالشرايين الحرقفية الظاهرة؛ حيث تم إجراء العملية تحت التخدير الموضعي عبر قسطرة الشرايين المصابة ووضع الدعامات وقد غادر المريض المستشفى بعد تشافيه تمامًا من الغرغرينا بفضل الله.