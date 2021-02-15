واشنطن: نتعاون مع الرياض لحل أزمة اليمن سياسيًّا ونسعى لوقف دعم إيران للحوثي

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، على متانة واستمرار الشراكة العسكرية بين أمريكا والسعودية، وأنها تدعم الرياض في الدفاع عن أراضيها.

وأضافت غريفيث، أن واشنطن بعيدة عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفائها بالتزاماتها، لافتة إلى أن واشنطن تتشاور مع شركائها بالمنطقة لضمان الأمن والاستقرار. وفق «العربية».

وعن الأزمة اليمنية، أشارت إلى أنها لن تُحل عسكريًا وهناك تعاون بين واشنطن والرياض لحل أزمة اليمن سياسيًا، موضحة أن مبعوث أمريكا لدى اليمن يجري مباحثات لحل الأزمة سياسيًّا.

وشددت غريفيث على أن واشنطن تضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية، وأن واشنطن تسعى لوقف الدعم الذي يتلقاه الحوثيون من إيران.

والجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) امتلاكها قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية.