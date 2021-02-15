الحيزان عن طقس الإثنين: رياح نشطة وفرص أمطار على عدة مناطق بالمملكة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن يكون طقس اليوم الإثنين معتدلا وسط النهار، مشيرًا إلى هطول أمطار على جازان وعسير وحائل.

وأشار الحيزان- عبر تويتر- إلى رياح نشطة على قطاعات واسعة من المملكة تشمل الرياض والقصيم وحائل والغربية والمدينة والشمالية الشرقية وتبوك.

وأضاف خبير الأرصاد، أن هناك فرصًا لهطول أمطار محدودة شرق منطقة جازان وغرب منطقة عسير قد تمتد للباحة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الإثنين، نشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم، ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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