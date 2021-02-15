«الحصيني» يتوقَّع أحوال الطقس بالمملكة أثناء مرور المنخفض القطبي العملاق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، ارتفاعًا في درجات الحرارة وذروة هذا الارتفاع غدًا الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى أوائل الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول شتاء هذا العام، والسبب في ذلك تعمُّق كتلة دافئة كنتيجة لاقتراب المنخفض العملاق القطبي، والمتوقع أن تبدأ مقدماته على شرق المتوسط من غد الثلاثاء.

وأضاف أنه متوقع أن تكون ذروة الحالة القطبية على شرق المتوسط يومي الأربعاء والخميس، وهذا يعني أن موجة البرد المتوقعة على المملكة سوف تكون على دفعتين؛ ما يحسِّن فرصة سقوط الثلوج على الشمالية وتبوك والجوف، والأمطار على أجزاء من المملكة.

وأشار الحصيني إلى أنه لعشاق الثلوج، فإنها ستتساقط على أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك من فجر الأربعاء والخميس، ومعظمها من خفيفة لمتوسطة، مضيفًا أنه متوقع أن يسبق المنخفض العملاق رياح عاصفة مع فرصة تشكل عاصفة ترابية.

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