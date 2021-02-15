حساب المواطن: يمكن إضافة الأخ كتابع بشرط

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للأخ إضافة أخيه كتابع لديه في حسابه بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه يشترط وجود صك ولاية.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكانك إضافة (الأخ) كتابع، واختيار صلة القرابة (تابع معال) وارفاق المستند المطلوب (صك ولاية)».

وقال المواطن في استفساره: هل أستطيع إضافة أخي الأصغر معي؟. علمًا بأن أبي متوفى وأمي مضافة معي، وأنا متزوج ومعي في حساب المواطن أمي وزوجتي وابنتي.

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل من (حافز) للتابع، فلابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مخصص من برنامج حافز)، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل.

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