صندوق هدف: 6 شروط للالتحاق ببرنامج أكاديمية القيادة

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، التذكير بستة شروط للالتحاق بـ برنامج أكاديمية هدف للقيادة، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، من الرجال والنساء.

وأوضح الصندوق- عبر تويتر- أن الشروط الستة للالتحاق بأكاديمية هدف للقيادة، هي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص.

ـ أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس على الأقل.

ـ أن يكون لديه خمس سنوات خبرة عملية على الأقل.

ـ أن يكون لديه خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين.

ـ اتقان اللغة الإنجليزية.

وأشار صندوق (هدف) إلى أن الانضمام إلى البرنامج من خلال الرابط التالي:

اقرأ أيضًا:

للأفراد والمنشآت.. «هدف» يحدد معايير أهلية التسجيل ببرنامج تمهير