الإطاحة بثلاثة مواطنين لارتكابهم جرائم سرقة منازل بمحافظة جدة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على ثلاثة مواطنين لارتكابهم عدة سرقات من المنازل.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، لارتكابهم عدة سرقات من المنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث بلغت قيمة المسروقات ما يقارب خمسون ألف ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.