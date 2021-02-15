

جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

تواصل صحة جدة من خلال عيادات "تطمن" في مختلف أنحاء المحافظة تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض

في حين قدّم مركزي "تأكد" في كورنيش جدة وجامعة الملك عبد العزيز خدماتهما لـعدد 1,512,466 مستفيداً، وذلك منذ افتتاحهما وحتى الآن، إلى جانب بعض مراكز تأكد التي تم توفيرها في عدد من المراكز الصحية بمحافظة جدة، التي خصّصتها الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس "كورونا" المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

// انتهى //

10:24ت م

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جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واستواصل صحة جدة من خلال عيادات "تطمن" في مختلف أنحاء المحافظة تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات منذ افتتاحها وحتى الآن 1,948,438 مراجعاً، تم من خلالها تقديم الخدمة الصحية وبدون حجز موعد مسبق، وذلك لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق.في حين قدّم مركزي "تأكد" في كورنيش جدة وجامعة الملك عبد العزيز خدماتهما لـعدد 1,512,466 مستفيداً، وذلك منذ افتتاحهما وحتى الآن، إلى جانب بعض مراكز تأكد التي تم توفيرها في عدد من المراكز الصحية بمحافظة جدة، التي خصّصتها الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس "كورونا" المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.// انتهى //10:24ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" و مراكز "تأكد" في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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