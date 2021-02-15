السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجّل 344 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 344 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 83869 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1527 وفاة.

// انتهى //

10:15ت م

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طوكيو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و خمس وفيات.وأفادت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 83869 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1527 وفاة.// انتهى //10:15ت م0026

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