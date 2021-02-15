السعودية اليوم / جامعة نجران تعلن بدء استقبال المشاريع البحثية للمرحلة العاشرة



نجران 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة البحث العلمي اليوم، بدء استقبال المقترحات والمشاريع البحثية في مرحلتها العاشرة للعام الجامعي الحالي 1442 هـ لمنسوبي الجامعة

‎وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور ماطر محنشي، أن الموعد النهائي لاستقبال المشاركات هو الثاني من شعبان المقبل، حيث سيتم الإعلان عن البحوث الفائزة في الـ 15 من شهر رمضان القادم، مشيراً إلى أن العمادة حددت شروطاً وضوابط في استقبال المشاريع البحثية، ومنها : ألا يتجاوز عدد الباحثين في المقترح البحثي الواحد 3 باحثين شاملاً الفنيين، كما أنه لا يشترط عدد معين في النشر النهائي، وفي حال تعثر الباحث الرئيسي أو أحد الباحثين المشاركين في المقترح البحثي في سداد السلفة البحثية للبحوث المدعومة السابقة فلن يتم قبول المقترح البحثي للمرحلة الحالية، إضافةً إلى تعبئة حقول الاستمارة كاملة وبالطريقة الصحيحة.

وأضاف أن الجامعة تهدف إلى دعم الباحثين من منسوبيها لنشر بحوث علمية نوعية وتحويل الأفكار والمشاكل العلمية لحلول لخدمة توجهات رؤية المملكة 2030 ، مشدداً على أن المخرجات المتوقعة أوراق بحثية منشورة حسب شروط العمادة، وأجهزة نوعية فريدة، وبرامج إلكترونية، إلى جانب براءات اختراع، ومنتجات طبية. ‏

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