السعودية اليوم / 11649 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 11.649 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10.916.589 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155.732 حالة وفاة حتى الأن.

// انتهى //

09:50ت م

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نيودلهي 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 11.649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و90 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10.916.589 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155.732 حالة وفاة حتى الأن.// انتهى //09:50ت م0023

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