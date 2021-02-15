النفط يرتفع والخام الأمريكي يقترب من 61 دولاراً للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.25% ليسجل 60.8 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة تسليم مارس المقبل، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عام، قبل أن تنهار الأسعار بسبب كورونا.

ويتزامن ذلك مع مخاوف بشأن الإمدادات، حيث تتعرض تكساس لموجة برد شديدة، ويحذر التجار من أنها قد تؤدي إلى تخفيض الإنتاج.

العقود الآجلة

وزاد سعر خام النفط القياسي برنت بنسبة 1.79% إلى 63.55 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة تسليم أبريل المقبل، وذلك في الساعة 05:03 صباح الاثنين بتوقيت غرينتش، وفق “فوربس”.

وارتفعت أسعار النفط الخام مؤخراً على خلفية التفاؤل بشأن توقعات تعافي الاقتصاد العالمي، وحزمة التحفيز الأمريكية، إلى جانب تسريع وتيرة إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا، وما يترتب عليها من توقعات تباطؤ معدلات الإصابة بالفيروس ومن ثم ارتفاع الطلب حيث تعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

وكان سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط قد سجل أسوأ مستوياته في 20 أبريل الماضي عند سالب 37.63 دولاراً للبرميل مع انهيار الطلب مع توقف السفر بسبب الجائحة العالمية وامتلاء خزانات النفط.

خام غرب تكساس

ودفعت أسعار خام غرب تكساس إلى الارتفاع مع وجود التوقعات بأن الإنتاج في ولاية تكساس المنتجة الرئيسية للنفط يمكن أن يتقلص بسبب موجة من الطقس البارد، مما يجبر الآبار على الإغلاق، ويضر بالنقل ويتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وزاد خام برنت القياسي في 8 فبراير الجاري بنسبة 1.26% متجاوزًا 60 دولارًا للبرميل في التعاقدات الآجلة للمرة الأولى منذ يناير 2020. كان بنك UBS الأمريكي قد توقع خلال يناير الماضي ارتفاع أسعار خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف العام الجاري 2021.



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