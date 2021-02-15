السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة ‏حائل



حائل 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى - تتضمن رياحًا نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباًحاً حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات الحائط , والسليمي , والشملي , والشنان , والغزالة , وبقعاء, وسميراء , وموقق والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

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09:11ت م

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