

الما تينسك 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

وافقت كازاخستان على تسجيل لقاح "سبوتنيك-في" ضد فيروس

وأوضح المجمع الدوائي بكراغندي، في بيان اليوم ، أن كازاخستان قامت بتسجيل لقاح "سبوتنيك-في" في البلاد، والذي تم تصنيعه بالمجمع الدوائي، مشيرًا أنه أتم إجراءات التسجيل للقاح لاستخدامه​​​.

وأضاف البيان أنه تلقى التقييم النهائي من منظمة الخبراء التابعة لوزارة الصحة في كازاخستان بشأن سلامة وجودة وفعالية اللقاح بناءً على نتائج النظر في ملف التسجيل، في 13 من شهر فبراير الجاري، وبناءً على هذا الاستنتاج، تم إرسال طلب الحصول على شهادة التسجيل إلى لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية بوزارة الصحة، مفيدًا بأن المجمع الدوائي بكراغندي بدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" بمكونات روسية.

وكانت كازاخستان قد بدأت في التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الصنع في الأول من شهر فبراير الجاري، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى كازاخستان على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة.

// انتهى //

08:39ت م

0017



الما تينسك 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسوافقت كازاخستان على تسجيل لقاح "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا المستجد.وأوضح المجمع الدوائي بكراغندي، في بيان اليوم ، أن كازاخستان قامت بتسجيل لقاح "سبوتنيك-في" في البلاد، والذي تم تصنيعه بالمجمع الدوائي، مشيرًا أنه أتم إجراءات التسجيل للقاح لاستخدامه​​​.وأضاف البيان أنه تلقى التقييم النهائي من منظمة الخبراء التابعة لوزارة الصحة في كازاخستان بشأن سلامة وجودة وفعالية اللقاح بناءً على نتائج النظر في ملف التسجيل، في 13 من شهر فبراير الجاري، وبناءً على هذا الاستنتاج، تم إرسال طلب الحصول على شهادة التسجيل إلى لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية بوزارة الصحة، مفيدًا بأن المجمع الدوائي بكراغندي بدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" بمكونات روسية.وكانت كازاخستان قد بدأت في التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الصنع في الأول من شهر فبراير الجاري، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى كازاخستان على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة.// انتهى //08:39ت م0017

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كازاخستان تسجل لقاح "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.