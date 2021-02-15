سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي باكستان للسيطرة على

واهتمت بإعلان لجنة الانتخابات الباكستانية عن عقد انتخابات مجلس الشيوخ في الثالث من مارس المقبل.

وسلطت الضوء على الوضع السياسي الداخلي حيث أعلنت أحزاب المعارضة الباكستانية عن الاستعداد لبدء مسيرة احتجاجية حاشدة من أنحاء باكستان نحو العاصمة إسلام آباد .

وأشارت إلى موافقة الحكومة الباكستانية زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين بنسبة 25% لإنهاء احتجاجاتهم في هذا الصدد.

وعرجت إلى مساعي الحكومة الباكستانية لدعم القطاع الصناعي في البلاد للاستفادة منه في رفع مؤشرات الاقتصاد الوطني.

أفغانياً تناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 30 مسلحا من حركة طالبان في إقليم بادغيس شمال غرب أفغانستان.

وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي استمرار الاحتجاجات في ميانمار لليوم التاسع على التوالي ضد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

// انتهى //

08:00ت م

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إسلام آباد 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي باكستان للسيطرة على فيروس كورونا المستجد من خلال توفير اللقاح المضاد له من مختلف المصادر والسماح للقطاع الخاص أيضاً بتوفير اللقاح.واهتمت بإعلان لجنة الانتخابات الباكستانية عن عقد انتخابات مجلس الشيوخ في الثالث من مارس المقبل.وسلطت الضوء على الوضع السياسي الداخلي حيث أعلنت أحزاب المعارضة الباكستانية عن الاستعداد لبدء مسيرة احتجاجية حاشدة من أنحاء باكستان نحو العاصمة إسلام آباد .وأشارت إلى موافقة الحكومة الباكستانية زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين بنسبة 25% لإنهاء احتجاجاتهم في هذا الصدد.وعرجت إلى مساعي الحكومة الباكستانية لدعم القطاع الصناعي في البلاد للاستفادة منه في رفع مؤشرات الاقتصاد الوطني.أفغانياً تناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 30 مسلحا من حركة طالبان في إقليم بادغيس شمال غرب أفغانستان.وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي استمرار الاحتجاجات في ميانمار لليوم التاسع على التوالي ضد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.// انتهى //08:00ت م0015

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