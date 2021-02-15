التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.



وقال التحالف، في بيان، إن محاولات مليشيات الحوثي للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكانت السعودية دعت، الجمعة، إلى محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، دوليا، مؤكدة أنها "ترتكب جرائم حرب".

وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في كلمة له، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".

وأضاف: "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تستهدف المدنيين الأبرياء وهي جريمة حرب".

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.