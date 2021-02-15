عبدالرحمن بن مساعد ينعى الأميرة لمياء بنت هذلول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الفقيدة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز التي توفيت صباح اليوم، قائلاً: “قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي”، داعياً لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته ويجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها.

يذكر أن الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز توفيت اليوم (الاثنين)، بعد معاناتها مع المرض.

وقدم عدد من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تعازيهم ومواساتهم لأسرة الأميرة لمياء، سائلين الله تعالى لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.



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