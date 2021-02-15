فيديو.. حكم وضع صور الأطفال داخل المنزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد السبر حكم وضع صور الأطفال داخل المنزل على الحائط أو الطاولة.

وقال الشيخ السبر، رداً على سؤال امرأة قالت فيه: “هل وضع صور أطفالي في برواز على طاولة بصالة البيت حلال أم حرام؟ “.

خلاف بين أهل العلم

وأضاف الشيخ سعد السبر خلال برنامج “يستفتونك”: “مسألة التصوير الفوتوغرافي تمثل خلافًا بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم يرون أن التصوير محرم، وبعضهم أجاز التصوير وحرم التصوير لأجل الذكريات”.

واستشهد الشيخ السبر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لعن الله المصورين” وأن أشد أنواع الناس عذاباً المصورون، مؤكداً أنه كلما ابتعد الناس عن هذه الأمور كان أفضل.



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