الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

القبض على عصابة الموت في العراق

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القبض على عصابة الموت والمتهمة باغتيال عدد من الناشطين العراقيين والتهديد باغتيال آخرين في البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.

اغتيال النشطاء

وأضاف : قتلة جنان ماذي، وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي، وكل المغدورين، العدالة لن تنام.

وشهدت البصرة العراقية، عدداً من حوادث القتل استهدفت عدداً من النشطاء والعاملين في المجتمع المدني.

وطالت الاغتيالات ريهام الهاشمي، وهي طبيبة وناشطة عراقية، وصحافياً عراقياً ومسعفة كانت تساعد الجرحى في المظاهرات التي شهدتها البصرة.

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