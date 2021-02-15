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القبض على عصابة الموت في العراق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

القبض على عصابة الموت في العراق

قتلت عدداً من النشطاء

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القبض على عصابة الموت والمتهمة باغتيال عدد من الناشطين العراقيين والتهديد باغتيال آخرين في البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.

اغتيال النشطاء

وأضاف : قتلة جنان ماذي، وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي، وكل المغدورين، العدالة لن تنام.

وشهدت البصرة العراقية، عدداً من حوادث القتل استهدفت عدداً من النشطاء والعاملين في المجتمع المدني.

وطالت الاغتيالات ريهام الهاشمي، وهي طبيبة وناشطة عراقية، وصحافياً عراقياً ومسعفة كانت تساعد الجرحى في المظاهرات التي شهدتها البصرة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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