شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حكم وضع صور الأطفال داخل المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد السبر، على سؤال امرأة قالت فيه: "هل وضع صور أطفالي في برواز على طاولة بصالة البيت حلال أم حرام؟ ".

وقال السبر خلال برنامج " يستفتونك ": " مسألة التصوير الفوتوغرافي تمثل خلافًا بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم يرون أن التصوير محرم، وبعضهم أجاز التصوير وحرم التصوير لأجل الذكريات " .

واستشهد السبر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعن الله المصورين " وأن أشد أنواع الناس عذابا المصورون، مؤكدا أنه كلما ابتعد الناس عن هذه الأمور كان أفضل.