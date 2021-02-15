حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعال نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم. ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.





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