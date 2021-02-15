هذا ما يحدث لجسدك عند تناول الشوفان يوميًا

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الفطور هو الوجبة الأهم في اليوم، ولذلك يجب مراقبة ما تأكله فيها، حيث يجب أن تكون أساسًا متينًا ومغذيًا للطاقة، والشوفان هو أنسب وجبة يحقق ذلك.
الفوائد الصحية للشوفان
غني بالألياف المهمة التي تساعد الجسم على نقل الفضلات بحيث يمكن التخلص منها بشكل فعال، ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم، حيث تحتوي الأطعمة التي نتناولها على كمية مفرطة من السكر، وهو السبب الرئيسي وراء زيادة الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان، فالأطعمة المصنعة والسكريات المكررة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، خاصة عند تناولها بمفردها.
وينظم معدل السكر المنخفض في دقيق الشوفان مستويات السكر في الجسم ويمنع ارتفاعه، ومن الضروري معرفة أنه عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ثم تنخفض، يقرأ جسمك ذلك على أنه بحاجة إلى تناول المزيد من الطعام، وبالتالي قد تشعر بالجوع حتى لو لم تكن جائعًا، وهي دورة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتجعلك تشعر بتقلب المزاج.
ماذا يحدث لجسدك عند تناول الشوفان؟
1- التغذية الممتازة
يحتوي على توازن ممتاز من العناصر الغذائية لبدء يومك وهي: البروتين، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، ومضادات الأكسدة التي وجد أن لها تأثيرًا عميقًا في مكافحة السرطان والأمراض التنكسية العصبية، وكذلك النحاس والموليبدينوم والفوسفور والمنغنيز والفيتامينات B1 و E.
2- التحكم في الوزن
تجعلك الألياف العالية والبروتين الموجودان فيه تشعر بالشبع ويستمر الشعور لفترة طويلة دون حدوث انهيار في مستويات السكر.
3- انخفاض مستوى الكوليسترول
تحتوي نخالة الشوفان على الألياف القابلة للذوبان، أي التي تجذب الماء وتتحول إلى مادة هلامية أثناء الهضم، وهي تعمل على تقليل الامتصاص من الكوليسترول في مجرى الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
Source almowaten
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