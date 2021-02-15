“الصحة ” تُتيح تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.
وأوضحت أمس (الأحد) أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولى بعد تاريخ 18 فبراير الجاري عبر تطبيق صحتي.
وكانت الوزارة قد أعلنت استئناف استيراد لقاحات كورونا، بعد توقفها من قبل الشركة المصنعة.
Source akhbaar24.argaam
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