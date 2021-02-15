“الصحة” تؤجل تنفيذ حملة شلل الأطفال بسبب جائحة “كورونا”

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، بتأجيل حملة شلل الأطفال المحدودة لعام 1442هـ في 5 مناطق.
جاء ذلك في تعميم صادر من مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، الدكتور أحمد الحقوي، بتأجيل حملة شلل الأطفال في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، ومحافظة جدة)، وذلك نظرًا للوضع الصحي الحالي لجائحة فيروس “كورونا”.
وأشارت الإدارة إلى أنه يتوجب على المديريات في تلك المناطق توجيه المختصين بتأجيل تنفيذ حملات شلل الأطفال السنوية في المناطق الأكثر عرضة لخطورة وفادة فيروس شلل الأطفال، وهي مناطق الحج، والمناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حتى إشعار لاحق.
Source akhbaar24.argaam
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