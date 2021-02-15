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أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتورعبدالله عسيري عن قرب وصول المزيد من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى المملكة.
وأجاب عسيري عن سؤال: “ما هو الأفضل؟” بقوله إن كلها آمنة، وكلها تحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من (كوفيد-19).
وأضاف أنه عندما يحين دور الشخص في التطعيم يمكنه أن يأخذ من التطعيمات النوع الذي يريد.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل “الصحة” يُعلن وصول المزيد من اللقاحات قريبًا ويُوضح أياً منها الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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