جامعة الأمير سطام تعلن طرح 7 دورات تدريبية عن بعد لكافة أفراد المجتمع

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تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر) عن تقديم (7) دورات عن بعد للرجال والنساء (حضور مجاني) مع رسوم (75) ريال لإصدار الشهادة في المجالات التالية:
– الحماية القانونية للعلامة التجارية
موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/5هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.
– أصول تفسير النص القانوني
موعد الدورة: الأحد 1442/7/9هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.
– التغيرات الفسيولوجية والنفسية لكبار السن وكيفية التعامل معها
موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/12هـ من الساعة 6 إلى 8 مساءاً.
– مشكلات المراهقين وكيفية التعامل معها
موعد الدورة: الإثنين 1442/7/17هـ من الساعة 7 إلى 9 مساءاً.
– دراسة الجدوى الاقتصادية
موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/19هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.
– رحلة مع أفكارنا
موعد الدورة: الأحد 1442/7/23هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.
– مقدمة عن الأمن السيبراني
موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/26هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.
ملاحظات:
– تقام الدورات عن بعد لجميع أفراد المجتمع (الحضور مجاني).
– رسوم إصدار شهادة الحضور للراغبين في الحصول عليها (75 ريال).
– تقام جميع البرامج عبر برنامج (Zoom).
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1442/7/2هـ من خلال اختيار الدورة والتسجيل على الرابط: http://bit.ly/2ZmUHzD
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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