جامعة الأمير سطام تعلن طرح 7 دورات تدريبية عن بعد لكافة أفراد المجتمع

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تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر) عن تقديم (7) دورات عن بعد للرجال والنساء (حضور مجاني) مع رسوم (75) ريال لإصدار الشهادة في المجالات التالية:

– الحماية القانونية للعلامة التجارية

موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/5هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.

– أصول تفسير النص القانوني

موعد الدورة: الأحد 1442/7/9هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.

– التغيرات الفسيولوجية والنفسية لكبار السن وكيفية التعامل معها

موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/12هـ من الساعة 6 إلى 8 مساءاً.

– مشكلات المراهقين وكيفية التعامل معها

موعد الدورة: الإثنين 1442/7/17هـ من الساعة 7 إلى 9 مساءاً.

– دراسة الجدوى الاقتصادية

موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/19هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.

– رحلة مع أفكارنا

موعد الدورة: الأحد 1442/7/23هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.

– مقدمة عن الأمن السيبراني

موعد الدورة: الأربعاء 1442/7/26هـ من الساعة 8 إلى 10 مساءاً.

ملاحظات:

– تقام الدورات عن بعد لجميع أفراد المجتمع (الحضور مجاني).

– رسوم إصدار شهادة الحضور للراغبين في الحصول عليها (75 ريال).

– تقام جميع البرامج عبر برنامج (Zoom).

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1442/7/2هـ من خلال اختيار الدورة والتسجيل على الرابط: http://bit.ly/2ZmUHzD

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

