السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 3 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدن في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – خيبر – المهد - وادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

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