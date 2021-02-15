السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت سحبا رعدية ورياحا نشطة, تشمل تأثيراتها تدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء .

// انتهى //

05:46ت م

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